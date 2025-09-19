Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (901) Versuchtes Tötungsdelikt in Fürth - Tatverdächtige festgenommen

Fürth (ots)

In der Nacht von Donnerstag (18.09.2025) auf Freitag (19.09.2025) kam es in Fürth aus noch ungeklärten Gründen zu einem Streit zwischen zwei Nachbarinnen. Dabei stach die eine Nachbarin auf die andere mit einem Messer ein. Die Polizei nahm die 34-jährige Tatverdächtige fest

Gegen 00:30 Uhr verständigte ein Zeuge den Notruf und teilte mit, dass sich in der Oststraße eine verletzte Frau befinde. Die kurz darauf eintreffenden Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Fürth und die Rettungskräfte stellten bei der Frau augenscheinliche Stichwunden fest. Die Tatverdächtige, bei der es sich um eine Nachbarin handelte, war zunächst zu Fuß vom Tatort geflüchtet. Im Zuge der Fahndung, an der sich neben mehreren Streifenbesatzungen auch Einsatzkräfte des Unterstützungskommandos Mittelfranken (USK) sowie ein Polizeihubschrauber der Bayerischen Bereitschaftspolizei beteilgten, konnte die 34-jährige Frau in Tatortnähe festgenommen werden.

Die 64-jährige Frau wurde durch den Angriff schwer verletzt und umgehend durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Sie befindet sich aktutell nicht in akuter Lebensgefahr.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen am Tatort durch. Aufgrund des Angriffs leitete die Mordkommission der Kriminalpolizei Fürth gegen die Festgenommene Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdelikts ein. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte einen Haftantrag. Sie wird am heutigen Tag dem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0911 2112 3333 beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu melden.

Erstellt durch: Michael Sebald

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell