POL-MFR: (900) Diebstahl eines Ford - Zeugen gesucht

Fürth (ots)

Zwischen Mittwochnachmittag (17.09.2025) und Donnerstagfrüh (18.09.2025) entwendeten Unbekannte einen Pkw vor einem Anwesen im Fürther Stadtteil Schwand. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Der Eigentümer hatte seinen PKW im Zeitraum von 16:50 Uhr bis 05:00 Uhr vor seinem Anwesen in der Riemenschneiderstraße geparkt. In diesem Zeitraum entwendeten Unbekannte das Fahrzeug.

Bei dem Pkw handelt es sich um einen grauen Ford Kuga mit dem amtlichen Kennzeichen FÜ-WA 148 E.

Das Fachkommissariat der Fürther Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs machen können, sich unter der Rufnummer 0911 2112 3333 beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu melden.

