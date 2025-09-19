PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (900) Diebstahl eines Ford - Zeugen gesucht

Fürth (ots)

Zwischen Mittwochnachmittag (17.09.2025) und Donnerstagfrüh (18.09.2025) entwendeten Unbekannte einen Pkw vor einem Anwesen im Fürther Stadtteil Schwand. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Der Eigentümer hatte seinen PKW im Zeitraum von 16:50 Uhr bis 05:00 Uhr vor seinem Anwesen in der Riemenschneiderstraße geparkt. In diesem Zeitraum entwendeten Unbekannte das Fahrzeug.

Bei dem Pkw handelt es sich um einen grauen Ford Kuga mit dem amtlichen Kennzeichen FÜ-WA 148 E.

Das Fachkommissariat der Fürther Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs machen können, sich unter der Rufnummer 0911 2112 3333 beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu melden.

Erstellt durch: Michael Sebald

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

