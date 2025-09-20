PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (903) Mitteilung über Person mit Waffe löste Polizeieinsatz aus

Schwabach (ots)

Die Mitteilung über eine Person mit einem Gewehr löste am Samstagvormittag (20.09.2025) einen Polizeieinsatz in Schwabach Eichwasen aus. Beamte der Polizei trafen den Mann in seiner Wohnung an.

Dem Polizeinotruf wurde kurz nach 10 Uhr eine männliche Person in einem Grundstück in der Wilhelm-Dümmler-Straße mitgeteilt, die augenscheinlich mit einem Gewehr samt Zielfernrohr hantierte. Mehrere Streifen unter anderem der Polizeiinspektion Schwabach kamen vor Ort. Zudem überflog ein Polizeihubschrauber das Gebiet. Zwischenzeitlich konnte beobachtet werden, dass die verdächtige Person in das Wohnanwesen ging. Die Beamten umstellten zunächst das Gebäude und betraten es daraufhin. Hier konnte der 28-jährige Mann angetroffen und hinsichtlich der Waffe befragt werden. Es stellte sich heraus, dass er tatsächlich mit einem Softair-Gewehr hantiert hatte. Das besagte Gewehr sowie weitere täuschend echt aussehende Waffen stellten die Einsatzkräfte vorsorglich sicher.

Erstellt durch: Marc Siegl

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

