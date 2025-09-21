PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (905) Brand an Einfamilienhaus

Vestenbergsgreuth (ots)

Am Samstagnachmittag (20.09.2025) geriet aus bislang ungeklärter Ursache der Wintergarten eines Einfamilienhauses in Vestenbergsgreuth in Brand. Das Feuer breitete sich auf den Dachstuhl aus und richtete einen hohen Sachschaden an.

Das Feuer brach gegen 16:30 Uhr mutmaßlich im Bereich der Terrasse des Hauses in der Straße Unterer Schwalbenberg aus. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Wintergarten in Vollbrand. Von hier aus fraß sich das Feuer bis in den Dachstuhl. Mehrere umliegende Feuerwehren kamen zur Brandbekampfung vor Ort. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Der Sachschaden dürfte laut ersten Schätzungen im sechsstelligen Bereich liegen. Was das Feuer ausgelöst hat, ist noch unklar und nun Gegenstand der Ermittlungen des zuständigen Fachkommissariats der Erlanger Kriminalpolizei.

Erstellt durch: Marc Siegl

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

