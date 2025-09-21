PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (906) Einbruch in Bildungseinrichtung - Zeugen gesucht

Ansbach (ots)

In der Nacht von Donnerstag (18.09.2025) auf Freitag (19.09.2025) brachen bislang unbekannte Täter in eine Bildungseinrichtung in Ansbach ein. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Die Täter verschafften sich im genannten Zeitraum Zutritt zu dem Gebäude in der Bahnhofstraße, brachen mehrere Büros auf und durchwühlten diese. Aus den Räumlichkeiten entwendeten sie mehrere Hundert Euro Bargeld. Der angerichtete Sachschaden liegt bei mehreren Tausend Euro.

Das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet. Die Beamten bitten Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 zu melden.

Erstellt durch: Marc Siegl

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

  • 21.09.2025 – 10:38

    POL-MFR: (905) Brand an Einfamilienhaus

    Vestenbergsgreuth (ots) - Am Samstagnachmittag (20.09.2025) geriet aus bislang ungeklärter Ursache der Wintergarten eines Einfamilienhauses in Vestenbergsgreuth in Brand. Das Feuer breitete sich auf den Dachstuhl aus und richtete einen hohen Sachschaden an. Das Feuer brach gegen 16:30 Uhr mutmaßlich im Bereich der Terrasse des Hauses in der Straße Unterer Schwalbenberg aus. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der ...

    mehr
  • 20.09.2025 – 19:17

    POL-MFR: (904) Tödlicher Verkehrsunfall auf der BAB 9

    Nürnberg (ots) - Am Samstagnachmittag (20.09.2025) kam ein Pkw auf der A9 von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb im Grünstreifen liegen. Der Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Der VW Sharan war gegen 16:20 Uhr auf der A9 in Fahrtrichtung Berlin unterwegs. Zwischen der Anschlussstelle Nürnberg Fischbach und derm Autobahnkreuz Nürnberg verlor der 75-jährige Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache die ...

    mehr
  • 20.09.2025 – 12:39

    POL-MFR: (903) Mitteilung über Person mit Waffe löste Polizeieinsatz aus

    Schwabach (ots) - Die Mitteilung über eine Person mit einem Gewehr löste am Samstagvormittag (20.09.2025) einen Polizeieinsatz in Schwabach Eichwasen aus. Beamte der Polizei trafen den Mann in seiner Wohnung an. Dem Polizeinotruf wurde kurz nach 10 Uhr eine männliche Person in einem Grundstück in der Wilhelm-Dümmler-Straße mitgeteilt, die augenscheinlich mit ...

    mehr
