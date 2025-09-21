Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (906) Einbruch in Bildungseinrichtung - Zeugen gesucht

Ansbach (ots)

In der Nacht von Donnerstag (18.09.2025) auf Freitag (19.09.2025) brachen bislang unbekannte Täter in eine Bildungseinrichtung in Ansbach ein. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Die Täter verschafften sich im genannten Zeitraum Zutritt zu dem Gebäude in der Bahnhofstraße, brachen mehrere Büros auf und durchwühlten diese. Aus den Räumlichkeiten entwendeten sie mehrere Hundert Euro Bargeld. Der angerichtete Sachschaden liegt bei mehreren Tausend Euro.

Das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet. Die Beamten bitten Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 zu melden.

Erstellt durch: Marc Siegl

