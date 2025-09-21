PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (908) Fahndung nach Kindergarteneinbruch - Zeugen gesucht

Fürth (ots)

In der Nacht auf Sonntag (21.09.2025) bemerkte ein Passant im Fürther Westen einen mutmaßlich aktuellen Einbruch in einen Kindergarten. Eine Fahndung auch mittels Hubschrauber blieb erfolglos. Jetzt werden weitere Zeugen gesucht.

Der Passant meldete sich gegen 01:00 Uhr beim Notruf der Polizei und gab an, dass er soeben verdächtige Personen mit Taschenlampen im Bereich des Kindergartens im Rennweg beobachten konnte. Streifen der Polizeiinspektion Fürth stellten kurz darauf fest, dass in das Gebäude offenbar kurz zuvor eingebrochen wurde. Durch die Einsatzzentrale der Polizei wurde daraufhin eine Fahndung nach den unbekannten Tätern ausgelöst. In diese war unter anderem auch ein Polizeihubschrauber eingebunden. Die mindestens zwei unbekannten Täter konnten jedoch nicht mehr angetroffen werden.

In den Morgenstunden wurde der Polizei ein weiterer Kindergarteneinbruch in der Kolpoingstraße in Oberfürberg mitgeteilt. Auf Grund der zeitlichen und örtlichen Nähe wird ein Zusammenhang geprüft.

Die Ermittlungen in beiden Fällen übernimmt die Kriminalpolizei Fürth. Die Beamten bitten Zeugen, die in der Nacht in dem Bereich verdächtige Personen - möglicherweise mit Taschenlampen - wahrgenommen haben, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 zu melden.

Erstellt durch: Marc Siegl

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

