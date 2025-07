Polizei Gütersloh

POL-GT: Harsewinkel - Motorradfahrer schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (FK) - Dienstagmorgen (01.07., 05.40 Uhr) kam es an der Kreuzung Münsterstraße/ Mühlenwinkel/ B513 zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Stand wollte ein 47-jähriger Mann aus Harsewinkel mit einem Opel an der Kreuzung nach links auf den Mühlenwinkel abbiegen. Er war zuvor auf der B513 in Richtung Greffen unterwegs. Beim Abbiegen kam ihm ein 57-jähriger Motorradfahrer entgegen. Der Motorradfahrer stürzte und erlitt dabei schwere Verletzungen. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren.

