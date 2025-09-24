Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (919) Tödlicher Unfall bei Abrissarbeiten einer Autobahnbrücke

Heilsbronn (ots)

Am Mittwochmittag (24.09.2025) ereignete sich ein schwerer Arbeitsunfall bei Abrissarbeiten einer Autobahnbrücke bei Lichtenau (Lkrs. Ansbach). Ein Mann erlitt tödliche Verletzungen.

Gegen 11:30 Uhr war ein Führer eines Baggers mit Abrissarbeiten einer Autobahnbrücke der BAB 6 bei Lichtenau beschäftigt. Hierbei stürzte aus noch nicht geklärter Ursache ein Brückenpfeiler, mit einem geschätzten Gewicht von circa 100 Tonnen, auf das Führerhaus des Baggers. Der Baggerfahrer wurden in dem Führerhaus eingeklemmt erlitt tödliche Verletzungen.

Während des Unglücks befanden sich weitere Arbeiter im Bereich der Unglücksstelle, welche umgehend versuchten den Mann aus dem Führerhaus zu befreien. Dies gelang jedoch aufgrund des Gewichts der Trümmerteile nicht. Die Arbeiter blieben körperlich unverletzt, mussten jedoch im weiteren Verlauf psychologisch betreut werden.

Das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Klärung des Unfallgeschehens vor Ort aufgenommen. Hierzu wurde auf Anordung der Staatsanwaltschaft Ansbach ein Gutachter hinzugezogen.

Vor Ort befinden sich eine Vielzahl von Einsatzkräften der Feuerwehr, des Technischen Hilfswerks, der Polizei sowie Kriseninterventionsteams und Notfallseelsorger.

Der Mann konnte bislang nicht aus dem Bagger geborgen werden. Die Dauer der Bergungsarbeiten sind derzeit noch nicht absehbar. Da sich die Unglückstelle unter der Autobahn befindet, ist der Fahrzeugverkehr nicht beeinträchtigt.

Erstellt durch: Michael Petzold

