Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall zwischen PKW und Traktor mit Anhänger

Anklam (ots)

Am Freitag, den 03.10.2025, um 14.42 Uhr, befuhr ein landwirtschaftliches Gespann - Traktor mit Anhänger - die B109 zwischen Ducherow und Anklam. Hinter dem Gespann hatte sich bereits eine Kolonne gebildet. Auf einer Geraden in Höhe der Ortschaft Kagendorf entschloss sich der 28-jährige deutsche Fahrzeugführer eines PKW Mercedes Benz den Traktor zu überholen und wechselte mit seinem Fahrzeug auf die linke Fahrspur. Als er sich auf Höhe des Traktors mit Anhänger befand, bog der 19-jährige deutsche Fahrzeugführer des Traktors nach links ab und beachtete dabei nicht den im Überholvorgang befindlichen PKW Mercedes. Infolgedessen kam es zur Kollision zwischen dem Traktor und dem überholenden Fahrzeug. Dabei kam der Mercedes von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Die Insassen im Mercedes, der Fahrzeugführer sowie ein 36jähriger Mann und eine 19jährige Frau, trugen leichte Verletzungen davon und wurden im Klinikum Anklam ärztlich behandelt. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 20.000,-EUR Während der Unfallstelle musste die Fahrbahn voll gesperrt werden.

