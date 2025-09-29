PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unbekannte setzen Mülltonnen in Brand - Zeugen gesucht

Schifferstadt (ots)

Am Sonntagnachmittag (28.09.2025) zwischen 15:30 Uhr - 16:00 Uhr zündeten bislang unbekannte Personen drei Mülltonnen am Paul-von-Dennis Schulzentrum an. Die Mülltonnen brannten vollständig aus. Durch das Feuer wurde eine angrenzende Mauer (keine Mauer der Schule) beschädigt. Hinweise auf die Verursacher liegen bislang nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 - 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

