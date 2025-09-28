PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Taser-Einsatz nach Bedrohung in Neuhofen

Neuhofen (ots)

Am Freitag, den 26.09.2025, gegen 23:25 Uhr, verständigte eine 33-jährige Frau die Polizei, nachdem sie von ihrem 28-jährigen ehemaligen Lebensgefährten in Neuhofen mit einer Schreckschusspistole bedroht wurde. Der Mann konnte durch Polizeikräfte im Nahbereich angetroffen werden, der Schreckschusspistole hatte er sich bereits entledigt. Er machte einen verwirrten Eindruck und verhielt sich aggressiv. Im Hosenbund konnte eine Messerscheide festgestellt werden, der mehrfachen Aufforderungen sich zu beruhigen kam er nicht nach. Als der Mann in Richtung der Messerscheide griff musste der sogenannten Taser (Distanzelektroimpulsgerät) gegen ihn einsetzen werden um ihn handlungsunfähig zu machen. Hierdurch konnte der 28-Jährige fixiert und unverletzt in eine psychiatrische Klinik verbrachte werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Pressestelle
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235-495-0
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 28.09.2025 – 06:48

    POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht - Blitzstraße Schifferstadt - Zeugen

    Schifferstadt (ots) - Am Samstag, den 27.09.2025, kam es gegen 23:36 Uhr, zu einem Verkehrsunfall auf Höhe der Blitzstraße 16 in 67105 Schifferstadt. Ein ordnungsgemäß in Längsaufstellung geparkter Personenkraftwagen wurde wohl von einem vorbeifahrenden Verkehrsteilnehmer touchiert. Der Verursacher des Verkehrsunfalls sei ausgestiegen und hätte den Schaden in ...

    mehr
  • 27.09.2025 – 11:00

    POL-PDLU: Geschädigter Unfallbeteiligter gesucht

    Speyer (ots) - Am gestrigen Freitag gegen 15.00 Uhr, beschädigte vermutlich ein 79-jähriger Speyerer beim Ausparken auf dem Parkplatz eines Einkaufmarkts in der Straße "Am Rübsamenwühl" in Speyer ein dort geparktes anderes Fahrzeug. Er selbst bemerkte erst zu Hause einen Streifschaden an seinem eigenen PKW und meldete sodann den Vorfall bei der Polizei. Da keinerlei Hinweise auf den möglicherweise beschädigten ...

    mehr
  • 27.09.2025 – 08:18

    POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht in der Mörscher Straße -Zeugen gesucht

    Frankenthal (ots) - Am 26.09.2025, gegen 23:35 Uhr, kam es zu einer Unfallflucht in der Mörscher Straße. Eine 36-Jährige hatte ihr Auto der Marke Volkswagen zuvor am Fahrbahnrand der Straße geparkt. Eine bisher unbekannte Person fuhr beim Vorbeifahren mit seiner dunklen Limousine, vermutlich der Marke BMW, gegen das Fahrzeug der 36-Jährigen und verließ ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren