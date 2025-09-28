Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Taser-Einsatz nach Bedrohung in Neuhofen

Neuhofen (ots)

Am Freitag, den 26.09.2025, gegen 23:25 Uhr, verständigte eine 33-jährige Frau die Polizei, nachdem sie von ihrem 28-jährigen ehemaligen Lebensgefährten in Neuhofen mit einer Schreckschusspistole bedroht wurde. Der Mann konnte durch Polizeikräfte im Nahbereich angetroffen werden, der Schreckschusspistole hatte er sich bereits entledigt. Er machte einen verwirrten Eindruck und verhielt sich aggressiv. Im Hosenbund konnte eine Messerscheide festgestellt werden, der mehrfachen Aufforderungen sich zu beruhigen kam er nicht nach. Als der Mann in Richtung der Messerscheide griff musste der sogenannten Taser (Distanzelektroimpulsgerät) gegen ihn einsetzen werden um ihn handlungsunfähig zu machen. Hierdurch konnte der 28-Jährige fixiert und unverletzt in eine psychiatrische Klinik verbrachte werden.

