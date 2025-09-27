Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Geschädigter Unfallbeteiligter gesucht

Speyer (ots)

Am gestrigen Freitag gegen 15.00 Uhr, beschädigte vermutlich ein 79-jähriger Speyerer beim Ausparken auf dem Parkplatz eines Einkaufmarkts in der Straße "Am Rübsamenwühl" in Speyer ein dort geparktes anderes Fahrzeug. Er selbst bemerkte erst zu Hause einen Streifschaden an seinem eigenen PKW und meldete sodann den Vorfall bei der Polizei. Da keinerlei Hinweise auf den möglicherweise beschädigten anderen PKW vorliegen, bittet die Polizei den möglichen Geschädigten sich bei der Polizei in Speyer unter 06232 / 137-0, bzw. unter pispeyer@polizei.rlp.de zu melden, um eine Schadensregulierung zu ermöglichen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell