Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Geschädigter Unfallbeteiligter gesucht

Speyer (ots)

Am gestrigen Freitag gegen 15.00 Uhr, beschädigte vermutlich ein 
79-jähriger Speyerer beim Ausparken auf dem Parkplatz eines 
Einkaufmarkts in der Straße "Am Rübsamenwühl" in Speyer ein dort 
geparktes anderes Fahrzeug.
Er selbst bemerkte erst zu Hause einen Streifschaden an seinem 
eigenen PKW und meldete sodann den Vorfall bei der Polizei.
Da keinerlei Hinweise auf den möglicherweise beschädigten anderen PKW
vorliegen, bittet die Polizei den möglichen Geschädigten sich bei der
Polizei in Speyer unter 06232 / 137-0, bzw. unter  
pispeyer@polizei.rlp.de zu melden, um eine Schadensregulierung zu 
ermöglichen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Speyer
Stephan Franz, PHK
Telefon: 06232-137-103 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

