Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht in der Schmiedgasse - Zeugen gesucht

Frankenthal (ots)

Am 24.09.2025, gegen 13:45 Uhr, fuhr ein bisher unbekannter Autofahrer mit seinem Auto der Marke BMW beim Rückwärtseinparken in eine Parklücke gegen ein dahinter geparktes Auto der Marke Mercedes-Benz. Der unbekannte Fahrer verließ anschließend die Unfallörtlichkeit ohne seine Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Der Unfall konnte durch eine 22-Jährige beobachtet werden. Der Schaden beläuft sich auf rund 1200 Euro. Die Polizei weist daraufhin, dass Unerlaubtes Entfernen von Unfallort kein Kavaliersdelikt ist! Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und evtl. mit einem Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Beteiligung des Fremdschadens beteiligt werden. Die Polizei rät deshalb, jeden Unfall bei der Polizei zu melden.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell