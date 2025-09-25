Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Vorfälle im Zusammenhang mit dem anhaltenden Regen

Waldsee (ots)

Am Mittwochmittag (24.09.2025) gegen 14:45 Uhr übersah eine 69-jährige Autofahrerin einen aufgrund des starken Regens überlaufenen Entwässerungsgraben auf dem Parkplatz des Penny-Marktes. Das Auto blieb daran hängen und wurde beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 EUR. Am späten Mittwochabend gegen 23:40 Uhr rückten Polizei und Feuerwehr zu einem umgestürzten Baum in der Rheinauenstraße aus. Der Baum wurde durch die Feuerwehr von der Fahrbahn entfernt. Dieser ist offensichtlich aufgrund des aufgeweichten Bodes umgestürzt. Verletzt wurde niemand, lediglich die Leitplanke wurde durch den Baum beschädigt.

