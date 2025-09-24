Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Ohne Führerschein und unter Einfluss von Betäubungsmitteln Unfall verursacht

Dannstadt-Schauernheim (ots)

Am Dienstagnachmittag (23.09.2025) gegen 15:00 Uhr kam es in der Friedenstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 25-Jähriger stieß beim Wenden gegen einen geparkten PKW eines 28-Jährigen. Nachdem der 28-Jährige die Polizei verständigte, stieg der 25-Jährige in sein Auto und versuchte wegzufahren. Hierbei kam es zur Kollision mit dem 28-Jährigen, welcher hierdurch verletzt wurde und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus kam. Der 25-Jährige flüchtete zu Fuß vom Unfallort. Wenig später meldete sich der Tatverdächtige bei der Polizei und gab zu den Unfall verursacht zu haben. Im Rahmen weiterer Ermittlungen bestand der Verdacht, dass der 25-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln sowie ohne gültige Fahrerlaubnis gefahren war. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen den 25-Jährigen wird nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln sowie dem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr ermittelt.

