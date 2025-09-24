Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Ladendiebstahl in der Innenstadt

Speyer (ots)

Am Dienstagmorgen, gegen 09:40 Uhr wurde der Polizei ein flüchtiger Ladendieb gemeldet, welcher zuvor in einem Drogeriegeschäft versucht hatte drei Parfums im Gesamtwert von 240 Euro zu entwenden. Mitarbeiter des Geschäfts hatten den 26-jährigen Dieb fußläufig verfolgt und der Polizei den aktuellen Standort durchgegeben, sodass der Mann in der Großen Sämergasse kontrolliert werden konnte. Hierbei stellten die eingesetzten Beamten fest, dass der Mann mehrere Lagen neue Kleidungsstücke übereinander trug und in seinem Rucksack gebrauchte und getragene Kleidung hatte. Die folgenden Ermittlungen ergaben, dass der Mann zuvor in einem Bekleidungsgeschäft und eine Kaffeeladen diverse Kleidungsstücke im Gesamtwert von 170 Euro entwendet hatte. Der wenig einsichtige Dieb wurde für weitere Maßnahmen zur Dienststelle verbracht und in polizeilichen Gewahrsam genommen.

