POL-PDLU: Frankenthal - Einbruch

Frankenthal (ots)

Im Zeitraum vom 23.09.2025, 12:05 Uhr - 23.09.2025, 15:40 Uhr, verschafften sich eine bislang unbekannte Person oder mehrere Personen Zugang zu dem Wohnanwesen der 76-Jährigen in der Nürnberger Straße in 67227 Frankenthal. Anschließend wurden aus dem Wohnanwesen Bargeld und Schmuck entwendet.

Die Polizei bittet um Hinweise.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Frankenthal
Telefon: 06233 313-3205
E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

