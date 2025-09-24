Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Versuchter Einbruch in Haus - Zeugen gesucht

Dannstadt-Schauernheim (ots)

Am Montagabend (22.09.2025) im Zeitraum von 17:00 Uhr bis 22:00 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter in ein Haus in der Straße im Brühl einzubrechen. Die unbekannten Personen versuchten zunächst durch Aufhebeln von Fenstern in das Haus zu gelangen. Da dies misslang, warfen die Täter anschließend eine Scheibe mit einem Stein ein. Auch dieser Versuch schlug fehl. Wer in diesem Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in diesem Bereich wahrgenommen hat, möchte sich bitte mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) in Verbindung setzen. Leider muss mit Beginn der "dunklen Jahreszeit" auch dieses Jahr mit vermehrten Einbrüchen gerechnet werden. Daher beachten Sie folgende Tipps der Polizei, um sich vor einem Einbruch zu schützen:

- Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit. - Wenn Sie Ihren Schlüssel verloren haben, wechseln Sie umgehend den

Schließzylinder aus.

- Auch wenn Sie Haus und Wohnung nur kurz verlassen: Ziehen Sie nicht nur die Tür ins Schloss, sondern schließen Sie immer, am besten zweifach, ab. - Deponieren Sie Ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals außerhalb Ihre Räume: Ein Einbrecher kennt jedes Versteck! - Rollläden sollten zur Nachtzeit geschlossen werden. Achten Sie darauf, dass Ihr

Rollläden gegen Hochschieben gesichert sind.

- Gekippte Fenster können von Einbrechern leicht geöffnet werden.

Eine gute Sicherung Ihres Gebäudes kann Einbrüche verhindern! Auf Wunsch geben wir Ihnen gerne, natürlich kostenlos, weitere Tipps in Sachen Einbruchschutz. Nach vorheriger Terminabsprache besuchen wir Sie und prüfen die vorhandenen Möglichkeiten an Ihrem Anwesen. Wenden Sie sich hierfür an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Zentrale Prävention Wittelsbachstraße 3 67061 Ludwigshafen Tel.: 0621 963- 21177 Weitere Informationen im Internet: www.polizei-beratung.de oder www.k-einbruch.de

