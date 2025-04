Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Jestetten: Ohne Führerschein und unter Drogen vor der Polizei geflüchtet - Polizei bittet um Hinweise

Freiburg (ots)

Einer Verkehrskontrolle wollte sich am Freitag, 04.04.2025 gegen 13.30 Uhr ein 21 Jahre alter Mann in der Schaffhauser Straße entziehen. Bei erblicken der Beamten flüchtete der junge Mann in seinem BMW in Richtung Waldshut. Da er seine Geschwindigkeit nicht reduzierte wurde das Blaulicht eingeschalten. In Höhe des Rathauses in Jestetten beschleunigte er nochmal sein Fahrzeug und überholte vorrausfahrende Verkehrsteilnehmer, trotz Gegenverkehr. Auf Höhe des Schwimmbades in der Waldshuter Straße wich er aufgrund der Verkehrsdichte auf den linken Gehweg aus und fuhr weiter in Richtung Kreisverkehr. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich zwei bis drei Fußgänger auf dem Gehweg, welche auf die Grünfläche ausweichen mussten. Die Fußgänger werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Der 21-Jährige setzte seine Fahrt in Richtung Dettighofen fort, wo er sich schlussendlich auf einem matschigen Schotterweg festgefahren hatte. Bei der anschließenden vorläufigen Festnahme konnten Verdachtsmomente auf eine Drogenbeeinflussung festgestellt werden, woraufhin ein Drogentest dies bestätigte. Eine Blutentnahme wurde veranlasst und die Fahrzeugschlüssel seinem Vater überreicht. Der 21-Jährige ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Der Polizeiposten Jestetten bittet die Fußgänger sowie weitere Zeugen, welche eventuell gefährdet wurden, sich unter der Telefonnummer 07745/925820 zu melden. Rund um die Uhr nimmt auch das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751/8316-531) Hinweise entgegen.

md/tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell