Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Fahrt unter Einfluss von Cannabis

Speyer (ots)

In der heutigen Nacht, gegen 01:20 Uhr kontrollierte die Polizei in der Tullastraße einen 40-jährigen Fahrer eines Kastenwagens. Bei der Kontrolle zeigten sich bei dem Mann drogentypische Auffallerscheinungen. Er gab den Konsum von Cannabis zu, ein Urintest reagierte außerdem positiv auf THC. Dem 40-Jährigen wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und gegen ihn ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

