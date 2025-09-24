POL-PDLU: Speyer - Fahrt unter Einfluss von Cannabis
Speyer (ots)
In der heutigen Nacht, gegen 01:20 Uhr kontrollierte die Polizei in der Tullastraße einen 40-jährigen Fahrer eines Kastenwagens. Bei der Kontrolle zeigten sich bei dem Mann drogentypische Auffallerscheinungen. Er gab den Konsum von Cannabis zu, ein Urintest reagierte außerdem positiv auf THC. Dem 40-Jährigen wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und gegen ihn ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.
