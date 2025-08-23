Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Flächenbrand an der Ennepetalsperre

Breckerfeld (ots)

Datum: 22.08.2025/ Uhrzeit: 22:25 Uhr/ Dauer: ca. 2,5 Stunden/ Einsatzstelle: Altena-Ennepe/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld, Löschgruppe Delle/ Feuerwehr Radevormwald/ Rettungsdienst/ Polizei/ Bericht (hb): Am Freitagabend wurde die Feuerwehr Breckerfeld zu einem gemeldeten Feuerschein im Bereich Altena-Ennepe alarmiert. Dort brannte es auf etwa 200 Quadratmetern 60 Meter oberhalb des Rundweges der Ennepetalsperre. Die Feuerwehr aus Radevormwald, die aus Gründen der kürzeren Entfernung zur Einsatzstelle auf Breckerfelder Stadtgebiet ebenfalls mitalarmiert wurde, leitete sofort erste Löschmaßnahmen ein. Zusammen mit den Breckerfelder Einheiten wurde die Wasserversorgung im Pendelverkehr mit Tanklöschfahrzeugen sichergestellt. Die Einsatzstelle wurde zudem mit einer Drohne weiter erkundet. Nachdem die letzten Glutnester freigelegt und abgelöscht waren, wurde die Einsatzstelle an die Kriminalpolizei übergeben.

