PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Flächenbrand an der Ennepetalsperre

Breckerfeld (ots)

Datum:	22.08.2025/
Uhrzeit:	22:25 Uhr/
Dauer:	ca. 2,5 Stunden/
Einsatzstelle:	Altena-Ennepe/
Einheiten:	Löschzug Breckerfeld, Löschgruppe Delle/ Feuerwehr 
Radevormwald/ Rettungsdienst/ Polizei/

Bericht (hb): Am Freitagabend wurde die Feuerwehr Breckerfeld zu 
einem gemeldeten Feuerschein im Bereich Altena-Ennepe alarmiert. Dort
brannte es auf etwa 200 Quadratmetern 60 Meter oberhalb des Rundweges
der Ennepetalsperre.
Die Feuerwehr aus Radevormwald, die aus Gründen der kürzeren 
Entfernung zur Einsatzstelle auf Breckerfelder Stadtgebiet ebenfalls 
mitalarmiert wurde, leitete sofort erste Löschmaßnahmen ein.
Zusammen mit den Breckerfelder Einheiten wurde die Wasserversorgung 
im Pendelverkehr mit Tanklöschfahrzeugen sichergestellt. Die 
Einsatzstelle wurde zudem mit einer Drohne weiter erkundet.

Nachdem die letzten Glutnester freigelegt und abgelöscht waren, wurde
die Einsatzstelle an die Kriminalpolizei übergeben.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld
Pressestelle
Hendrik Binder
Telefon: 0151 223 588 38
E-Mail: hendrik.binder@feuerwehr-breckerfeld.de
https://feuerwehr-breckerfeld.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld
Alle Meldungen Alle
  • 15.08.2025 – 10:13

    FW-EN: Gemeldeter Brand in Seniorenwohnheim

    Breckerfeld (ots) - Datum: 14.08.2025/ Uhrzeit: 23:49 Uhr/ Dauer: ca. 60 Minuten/ Einsatzstelle: Hansering/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld, Löschgruppe Delle, Löschgruppe Zurstraße/ Drehleiter Feuerwehr Ennepetal, Drehleiter Feuerwehr Gevelsberg/ Rettungsdienst/ Polizei/ Bericht (hb/rw): Am späten Donnerstagabend wurden alle drei Einheiten der Feuerwehr Breckerfeld zu einem gemeldeten Brand mit mehrfacher ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 08:01

    FW-EN: Unterstützung Rettungsdienst

    Breckerfeld (ots) - Datum: 10.08.2025/ Uhrzeit: 14:30 Uhr/ Dauer: ca. 60 Minuten/ Einsatzstelle: Steinbachtal/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld/ Rettungsdienst (RD)/ Bericht (hb): Die Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld wurde am Sonntagnachmittag vom Rettungsdienst in das Steinbachtal angefordert. Eine Person war beim Überqueren eines Bachlaufs gestürzt und hatte sich eine Schulterverletzung zugezogen. Der Patient wurde ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren