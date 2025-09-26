PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: 14-jähriger Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Limburgerhof (ots)

Am Donnerstagabend (25.09.2025) gegen 17:00 kam es im Mühlweg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Radfahrer. Eine 22-jährige Autofahrerin bog nach rechts auf einen Parkplatz und übersah hierbei einen 14-jährigen Radfahrer, welcher verbotswidrig auf dem Gehweg fuhr. Durch den Zusammenstoß erlitt der 14-Jährige Verletzungen und wurde durch die Mutter in ein Krankenhaus zur weiteren Behandlung gebracht. Am Auto der 22-Jährigen entstand geringfügiger Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

