Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: 14-jähriger Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Limburgerhof (ots)

Am Donnerstagabend (25.09.2025) gegen 17:00 kam es im Mühlweg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Radfahrer. Eine 22-jährige Autofahrerin bog nach rechts auf einen Parkplatz und übersah hierbei einen 14-jährigen Radfahrer, welcher verbotswidrig auf dem Gehweg fuhr. Durch den Zusammenstoß erlitt der 14-Jährige Verletzungen und wurde durch die Mutter in ein Krankenhaus zur weiteren Behandlung gebracht. Am Auto der 22-Jährigen entstand geringfügiger Sachschaden.

