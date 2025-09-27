PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht in der Mörscher Straße -Zeugen gesucht

Frankenthal (ots)

Am 26.09.2025, gegen 23:35 Uhr, kam es zu einer Unfallflucht in der Mörscher Straße. Eine 36-Jährige hatte ihr Auto der Marke Volkswagen zuvor am Fahrbahnrand der Straße geparkt. Eine bisher unbekannte Person fuhr beim Vorbeifahren mit seiner dunklen Limousine, vermutlich der Marke BMW, gegen das Fahrzeug der 36-Jährigen und verließ anschließend die Unfallörtlichkeit ohne seine Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Der Unfall wurde durch einen 33-Jährigen beobachtet und der Polizei gemeldet. Der Schaden beläuft sich auf rund 2000 Euro.

Die Polizei weist daraufhin, dass Unerlaubtes Entfernen von Unfallort kein Kavaliersdelikt ist! Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und evtl. mit einem Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Beteiligung des Fremdschadens beteiligt werden. Die Polizei rät deshalb, jeden Unfall bei der Polizei zu melden.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Frankenthal
Monia Knis
Telefon: 06233 313-0
E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de
Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 27.09.2025 – 08:16

    POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht im Littersheimer Weg - Zeugenhinweise erbeten

    Bobenheim-Roxheim (ots) - Am 26-09.2025, gegen 17:30 Uhr, meldet ein 59-jähriger Zeuge ein beschädigtes Verkehrsschild in der Straße Littersheimer Weg in Bobenheim-Roxheim. Ein bisher unbekannter Fahrer fuhr augenscheinlich gegen das Verkehrsschild und verließ anschließend die Unfallörtlichkeit ohne seine Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Der Schaden ...

    mehr
  • 27.09.2025 – 08:15

    POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht in der Schmiedgasse - Zeugen gesucht

    Frankenthal (ots) - Am 24.09.2025, gegen 13:45 Uhr, fuhr ein bisher unbekannter Autofahrer mit seinem Auto der Marke BMW beim Rückwärtseinparken in eine Parklücke gegen ein dahinter geparktes Auto der Marke Mercedes-Benz. Der unbekannte Fahrer verließ anschließend die Unfallörtlichkeit ohne seine Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Der Unfall konnte durch eine 22-Jährige beobachtet werden. Der Schaden ...

    mehr
  • 27.09.2025 – 08:14

    POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht im Petersgartenweg - Zeugen gesucht

    Frankenthal (ots) - Zwischen dem 23.09.2025, gegen 07:00 Uhr, und dem 24.09.2025, gegen 16:00 Uhr, kam es zu einer Unfallflucht in der Straße Petersgartenweg in Frankenthal. Ein 47-Jähriger hatte sein Auto der Marke Mercedes-Benz zuvor am Fahrbahnrand der Straße geparkt und musste später einen Schaden an diesem feststellen. Eine bisher unbekannte Person fuhr beim Vorbeifahren mit seinem Auto der Marke BMW gegen das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren