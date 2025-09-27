Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht im Littersheimer Weg - Zeugenhinweise erbeten

Bobenheim-Roxheim (ots)

Am 26-09.2025, gegen 17:30 Uhr, meldet ein 59-jähriger Zeuge ein beschädigtes Verkehrsschild in der Straße Littersheimer Weg in Bobenheim-Roxheim. Ein bisher unbekannter Fahrer fuhr augenscheinlich gegen das Verkehrsschild und verließ anschließend die Unfallörtlichkeit ohne seine Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Der Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Die Polizei weist daraufhin, dass Unerlaubtes Entfernen von Unfallort kein Kavaliersdelikt ist! Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und evtl. mit einem Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Beteiligung des Fremdschadens beteiligt werden. Die Polizei rät deshalb, jeden Unfall bei der Polizei zu melden.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell