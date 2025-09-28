PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht - Blitzstraße Schifferstadt - Zeugen

Schifferstadt (ots)

Am Samstag, den 27.09.2025, kam es gegen 23:36 Uhr, zu einem Verkehrsunfall auf Höhe der Blitzstraße 16 in 67105 Schifferstadt. Ein ordnungsgemäß in Längsaufstellung geparkter Personenkraftwagen wurde wohl von einem vorbeifahrenden Verkehrsteilnehmer touchiert. Der Verursacher des Verkehrsunfalls sei ausgestiegen und hätte den Schaden in Augenschein genommen, entfernte sich danach jedoch von der Unfallörtlichkeit ohne seinen Pflichten der Meldung des Verkehrsunfalls nachzukommen. Zeugen die Hinweise zu dem unbekannten Tatverdächtigen geben können, werden gebeten sich telefonisch an die Polizeiinspektion Schifferstadt, Telefonnummer 06235 495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Pressestelle
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235-495-0
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

