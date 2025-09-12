PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HM: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hildesheim und der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden: Versuchtes Tötungsdelikt nach Streitigkeiten

Stadtoldendorf (ots)

Am Freitag (12.09.2025) kam es in der Hoopstraße in Stadtoldendorf gegen 01:15 Uhr zu einem versuchten Tötungsdelikt.

Nach aktuellen polizeilichen Erkenntnissen, trafen sich die einander bekannten 37 und ein 59 Jahre alten Männer (beide aus der Samtgemeinde Eschershausen-Stadtoldendorf) in einer Wohnung. Hierbei kam es zu einem Streit, wobei der 37-Jährige das Opfer mit einem Gegenstand schwer verletzte. Ein Anwohner verständigte die Polizei. Eine hinzugezogene Notärztin stellte Lebensgefahr bei dem 59-Jährigen fest. Dieser wurde zur weiteren Behandlung in eine Klinik geflogen. Der Beschuldigte wurde noch in der Wohnung von Polizisten widerstandslos festgenommen. Er räumte in einer spontanen Äußerung die Tat gegenüber der Polizei ein. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Hildesheim, wird gegen den 37-Jährigen wegen des versuchten Totschlags ermittelt. Ein Antrag auf Untersuchungshaft wurde seitens der Staatsanwaltschaft Hildesheim beantragt. Der Haftbefehl wurde antragsgemäß erlassen. Die Ermittlungen dauern an. Der Mann befindet sich mittlerweile außer Lebensgefahr.

Rückfragen sind an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hildesheim zu richten.

