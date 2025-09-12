PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Kind steht im Fußraum - Vater ohne Führerschein

Hameln (ots)

Am Donnerstag (11.09.2025) stellte ein Polizist des Präventionsteams der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden im Rahmen einer Schulwegüberwachung ein Kind fest, welches ohne jegliche Sicherung im Fußraum eines fahrenden Autos stand und über das Armaturenbrett schaute.

Der Hauptkommissar stoppte das Fahrzeug in der Schulstraße in Hameln und sprach den Fahrer auf das nicht gesicherte Kind an. Bei der Kontrolle des Fahrers stellte sich heraus, dass dieser keine Papiere vorzeigen konnte. Nachdem der Fahrer auf die Gefahren von fehlender Sicherung hingewiesen wurde, musste dieser sich wegen der Verkehrsordnungswidrigkeit verantworten. Anschließend wurde er aus der Kontrolle entlassen.

Folgeermittlungen ergaben, dass der Fahrer falsche Personalien angegeben hatte. Aufgrund dessen wurde die Halterin des Fahrzeugs aufgesucht. In der Wohnung hielt sich der Fahrer auf, der bei Eintreffen der Polizei über einen Balkon flüchtete. Hinzugezogene Polizisten konnten den Mann im Rahmen einer umgehend eingeleiteten Fahndung ausfindig machen. Es stellte sich heraus, dass der Fahrer des Audis keine Fahrerlaubnis besaß.

Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Rückfragen bitte an:

Stefanie Ockenfeld
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: 05151/ 933-104
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

