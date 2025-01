LPI-J: Schmierereien an Schule und Denkmal

Jena (ots) - Die seit Montagnachmittag vermisste 13-Jährige aus Jena ist in den Morgenstunden am Dienstag in Erfurt wohlbehalten angetroffen worden. Im Anschluss wurde sie ihren Eltern übergeben. Die Jenaer Polizei bedankt sich für die zahlreichen Hinweise aus der Bevölkerung. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: ...

