Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zeugenaufruf nach exhibitionistischer Handlung

Hessisch Oldendorf (ots)

Am Montag (08.09.2025) kam es auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in der Segelhorster Straße in Hessisch Oldendorf zu einer exhibitionistischen Handlung, bei der ein unbekannter Mann sein Geschlechtsteil vor einer Frau entblößt haben soll.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen, befand sich die 42-jährige Frau in ihrem Pkw auf dem Parkplatz, als ein bislang unbekannter Mann an diesem vorbeiging, sie anschaute und sein Geschlechtsteil entblößte.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

- Alter: Anfang/Mitte 20 - blonde kurze Haare - blaue Augen - weißes T-Shirt - braune Jacke - dunkle Jogginghose

Die Polizei Hessisch Oldendorf sucht Zeugen, die die Tathandlung beobachtet haben, Angaben zum Täter oder ein mögliches Kennzeichen des genutzten Pkw des Mannes nennen können. Diese werden gebeten sich bei der Polizei Hessisch Oldendorf unter der Telefonnummer 05152/ 69872-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell