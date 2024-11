Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mehrere Einbrüche am Donnerstag

Iserlohn (ots)

Donnerstag haben sich mehrere Einbrüche in Iserlohn ereignet: Zwischen 15:40 - 19 Uhr drangen die Täter in ein Einfamilienhaus an der Hennener Bahnhofstraße ein und entwendeten eine Spardose, sie brachen eine Terrassentür auf. Zwischen 16 - 18 Uhr waren Unbekannte zudem Auf Haus Hennen aktiv, sie brachen ein Kellerfenster auf und entwendeten Schmuck aus der Wohnung. Am Letteweg wurde außerdem zwischen 17 und 18 Uhr an einer Terrassentür gehebelt, der Versuch misslang. In der Nacht auf Freitag wurde zwischen 4 und 5 Uhr zudem ein Einbruch in der Sporenstraße festgestellt, dort wurde ein Wohnungsfenster aufgebrochen. Eine Nacht zuvor haben Unbekannte von Mittwoch auf Donnerstag zudem einen Einbruch in ein Blumengeschäft an der Schirrnbergstraße verübt, dort wurde Bargeld entwendet. Ebenso gelangten in der Nacht auf Donnerstag Unbekannte in ein Schulgebäude an der Leckingser Straße, sie beschädigten ein Fenster. Entwendet wurde jedoch nichts. Die Kriminalpolizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. (lubo)

