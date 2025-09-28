PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unfall mit Personen und hohem Sachschaden

Ludwigshafen (ots)

Am Samstag, den 27.09.2025 befuhren ein 43-jähriger Audi-Fahrer und ein 35-jähriger Kia-Fahrer in entgegengesetzter Fahrtrichtung die Landstraße zwischen Speyer und Schifferstadt. Der Audi-Fahrer wollte nach links auf die B9 in Fahrtrichtung Ludwigshafen abbiegen und übersah hierbei den entgegenkommenden Kia-Fahrer. Daraufhin kam es zu einem Frontalzusammenstoß im Einmündungsbereich. Beide Kia-Insassen verletzten sich bei dem Zusammenstoß leicht und mussten medizinisch betreut werden. Der Fahrer des Audi blieb unverletzt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten angeschleppt werden. Der Verkehr musste durch die eingesetzten Beamten für die Dauer der Unfallaufnahme gelenkt werden. Der entstandene Schaden dürfte im fünfstelligen Bereich liegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Pressestelle
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-262 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 28.09.2025 – 06:51

    POL-PDLU: Unfallflucht in der Neugasse- Zeugen gesucht

    Beindersheim (ots) - Im Zeitraum vom 26.09.2025, gegen 22:00 Uhr, und 27.09.2025. gegen 08:00 Uhr, kam es zu einer Unfallflucht in der Neugasse in Beindersheim. Ein 41-Jähriger hatte sein Auto der Marke Mercedes-Benz zuvor am Fahrbahnrand der Straße geparkt und musste später einen Schaden an diesem feststellen. Eine bisher unbekannte Person fuhr wahrscheinlich beim Vorbeifahren mit seinem Fahrzeug gegen das Auto des ...

    mehr
  • 28.09.2025 – 06:51

    POL-PDLU: Taser-Einsatz nach Bedrohung in Neuhofen

    Neuhofen (ots) - Am Freitag, den 26.09.2025, gegen 23:25 Uhr, verständigte eine 33-jährige Frau die Polizei, nachdem sie von ihrem 28-jährigen ehemaligen Lebensgefährten in Neuhofen mit einer Schreckschusspistole bedroht wurde. Der Mann konnte durch Polizeikräfte im Nahbereich angetroffen werden, der Schreckschusspistole hatte er sich bereits entledigt. Er machte einen verwirrten Eindruck und verhielt sich aggressiv. ...

    mehr
  • 28.09.2025 – 06:48

    POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht - Blitzstraße Schifferstadt - Zeugen

    Schifferstadt (ots) - Am Samstag, den 27.09.2025, kam es gegen 23:36 Uhr, zu einem Verkehrsunfall auf Höhe der Blitzstraße 16 in 67105 Schifferstadt. Ein ordnungsgemäß in Längsaufstellung geparkter Personenkraftwagen wurde wohl von einem vorbeifahrenden Verkehrsteilnehmer touchiert. Der Verursacher des Verkehrsunfalls sei ausgestiegen und hätte den Schaden in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren