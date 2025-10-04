PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Unfall unter dem Einfluss von Alkohol

Stralsund (ots)

Am 03.10.2025, um 20:45 Uhr ereignete sich in der Stralsunder Straße,
in 18445 Schmedshagen bei Stralsund ein Verkehrsunfall. Ein 
44-jähriger deutscher Fahrzeugführer eines Pkw Ford Focus 
beabsichtigte ein abbiegendes Gespann, aus einem Traktor mit zwei 
Anhängern, zu überholen. Aufgrund eines entgegenkommenden Pkw 
steuerte der Unfallverursacher sein Fahrzeug nach rechts und 
kollidierte an mehreren Stellen mit dem Traktor-Gespann. Der 
entgegenkommende Pkw musste auf den Gehweg ausweichen. Keiner der 
Beteiligten wurde verletzt, jedoch wies der Fahrer des Pkw  eine 
Atemalkoholkonzentration von 2,25 Promille und deutliche körperliche 
Ausfallerscheinungen auf. Am Pkw des Unfallverursachers und an den 
beiden Anhängern des Traktors entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 
etwa 10.000 Euro. Der Pkw Ford Focus war nicht mehr fahrbereit und 
musste durch ein angefordertes Abschleppunternehmen geborgen werden. 
Der Führerschein des Verursachers wurde beschlagnahmt, eine 
Blutprobenentnahme wurde durchgeführt und ein Ermittlungsverfahren 
wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet.

Im Auftrag

Stephan Grabbert
Sachbearbeiter Einsatzleitstelle (V)
Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

