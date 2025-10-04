PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand in einem Hotel

Zinnowitz (ots)

Am 04.10.25, gegen 0:30 Uhr wurde über die Rettungsleitstelle 
Vorpommern-Greifswald ein Feuer in einem Hotel in Zinnowitz auf 
Usedom gemeldet. Vermutlich geriet eine elektrische Mobilitätshilfe 
auf Grund eines technischen Defekts in Brand. Die Flammen sprangen 
auf weitere Gegenstände des Zimmers über und entzündeten dies 
letztendlich vollständig. Durch Rauchgas und Löschwasser wurden drei 
weitere Zimmer in Mitleidenschaft gezogen. Der Besitzer des 
Krankenfahrsuhls erlitt bei dem Versuch diesen zu löschen leichte 
Brandverletzungen und eine Rauchgasintoxikation, sodass er zur 
ärztlichen Versorgung in ein umliegendes Krankhaus verbracht wurde.
Insgesamt mussten 99 Erwachsene und 18 Kinder aus dem Hotel evakuiert
werden, welches sie nach zirka zwei Stunden wieder betreten konnten.
Die Gäste der drei unbewohnbaren Zimmer wurden anderweitig 
untergebracht.
Es waren die Feuerwehren Zinnowitz und Trassenheide mit jeweils 13 
Kameraden im Einsatz, sowie sieben Rettungskräfte. Der momentan 
geschätzte Sachschaden liegt bei ca. 100.000 Euro.
Der Kriminaldauerdienst begab sich zum Ereignisort, um die 
Ermittlungen dort aufzunehmen.

Im Auftrag

Stephan Grabbert
Sachbearbeiter Einsatzleitstelle (V)
Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

