Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand in einem Hotel

Zinnowitz (ots)

Am 04.10.25, gegen 0:30 Uhr wurde über die Rettungsleitstelle Vorpommern-Greifswald ein Feuer in einem Hotel in Zinnowitz auf Usedom gemeldet. Vermutlich geriet eine elektrische Mobilitätshilfe auf Grund eines technischen Defekts in Brand. Die Flammen sprangen auf weitere Gegenstände des Zimmers über und entzündeten dies letztendlich vollständig. Durch Rauchgas und Löschwasser wurden drei weitere Zimmer in Mitleidenschaft gezogen. Der Besitzer des Krankenfahrsuhls erlitt bei dem Versuch diesen zu löschen leichte Brandverletzungen und eine Rauchgasintoxikation, sodass er zur ärztlichen Versorgung in ein umliegendes Krankhaus verbracht wurde. Insgesamt mussten 99 Erwachsene und 18 Kinder aus dem Hotel evakuiert werden, welches sie nach zirka zwei Stunden wieder betreten konnten. Die Gäste der drei unbewohnbaren Zimmer wurden anderweitig untergebracht. Es waren die Feuerwehren Zinnowitz und Trassenheide mit jeweils 13 Kameraden im Einsatz, sowie sieben Rettungskräfte. Der momentan geschätzte Sachschaden liegt bei ca. 100.000 Euro. Der Kriminaldauerdienst begab sich zum Ereignisort, um die Ermittlungen dort aufzunehmen. Im Auftrag Stephan Grabbert Sachbearbeiter Einsatzleitstelle (V) Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

