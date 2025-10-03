POL-WAF: Beckum. Grauen Opel angefahren und geflüchtet
Warendorf (ots)
Am Donnerstag (02.10.2025) in der Zeit von 18.40 Uhr bis 19 Uhr wurde in Beckum-Neubeckum an der Gerhart-Hauptmann-Straße eine geparkter Opel Corsa an der rechten Seite beschädigt. Der Verursachr flüchtete. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
