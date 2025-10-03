PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Radfahrer bei Zusammenstoß mit Pkw leicht verletzt

Warendorf (ots)

Am Mittwoch (01.10.2025) gegen 8.35 Uhr kam es an der Einmündung Münsterstraße / Zumdreschstraße in Warendorf zu einem Verkehrsunfall. Ein 32-jähriger Warendorfer befuhr mit seinem Fahrrad den Radweg an der Münsterstraße in Richtung Andreasstraße. Eine 56-jährige Frau aus Beelen fuhr mit ihrem Pkw auf der Münsterstraße und bog nach links in die Zumdreschstraße ab. Hier kam es zum Zusammenstoß. Der Warendorfer wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf circa 2.500 Euro geschätzt.

