Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Mit E-Scooter zu schnell unterwegs

Warendorf (ots)

Am Mittwoch (01.10.2025) gegen 13.50 Uhr fiel Polizeibeamten auf der Vorhelmer Straße in Beckum der Fahrer eines E-Scooters auf. Das Fahrzeug fuhr augenscheinlich schneller als die zulässigen 20 km/h. Bei der Kontrolle bestätigte sich der Verdacht das der E-Scooter manipuliert wurde. Durch diese Veränderung wurde das Fahrzeug Führerscheinpflichtig und der Versicherungsschutz erlosch. Einen Führerschein besaß der 52-jährigem Beckumer jedoch nicht. Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

