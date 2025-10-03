POL-WAF: Ahlen. Bei Kontrolle ohne Führerschein unterwegs

Warendorf (ots) - Am Mittwoch (01.10.2025) um 08.50 Uhr kam es auf der Straße Kirchplatz in Wadersloh zu einem Verkehrsunfall. Ein 27-Jähriger aus Münster hielt mit seinem Linienbus an der dortigen Haltestelle. Während Fahrgäste Ein- und Ausstiegen fuhr ein Transporter auf den Bus auf. Als der Münsteraner ausstieg flüchtete der Fahrer dieses Fahrzeugs. Da sich der Busfahrer das Kennzeichen notierte konnte der ...

mehr