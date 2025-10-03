POL-WAF: Ahlen. Bei Kontrolle ohne Führerschein unterwegs

PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Warendorf (ots)

Am Mittwoch (01.10.2025) um 16 Uhr kontrollierten Polizisten auf der Heessener Straße in Ahlen-Dolberg den Fahrer eines Pkw. Bei der Überprüfung des 31-Jährigen aus Hamm stellten die Beamten fest das er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.

