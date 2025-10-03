PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Geparkten roten Mazda beschädigt und geflüchtet.

Warendorf (ots)

In der Zeit von Dienstag (30.09.2025) 23 Uhr bis Mittwoch (01.10.2025) 10 Uhr wurde am Stiftshof in Warendorf-Freckenhorst ein geparkter Mazda beschädigt. Der Verursacher flüchtete. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zum Verursacher machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 03.10.2025 – 13:13

    POL-WAF: Sassenberg. Eine Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

    Warendorf (ots) - Am Mittwoch (01.10.25) gegen 10.20 Uhr kam es auf der K 51 zwischen Warendorf und Sassenberg-Füchtorf zu einem Verkehrsunfall. Eine 34-jährige Sassenbergerin befuhr mit ihrem Pkw die Kreisstraße Richtung Füchtorf. Ein 74-Jähriger aus Sassenberg bog aus einer untergeordneten Straße in die K 51 in Richtung Füchtor ein. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Rettungskräfte brachten die ...

    mehr
  • 03.10.2025 – 13:12

    POL-WAF: Beckum. Mit E-Scooter zu schnell unterwegs

    Warendorf (ots) - Am Mittwoch (01.10.2025) gegen 13.50 Uhr fiel Polizeibeamten auf der Vorhelmer Straße in Beckum der Fahrer eines E-Scooters auf. Das Fahrzeug fuhr augenscheinlich schneller als die zulässigen 20 km/h. Bei der Kontrolle bestätigte sich der Verdacht das der E-Scooter manipuliert wurde. Durch diese Veränderung wurde das Fahrzeug Führerscheinpflichtig und der Versicherungsschutz erlosch. Einen ...

    mehr
  • 03.10.2025 – 13:10

    POL-WAF: Ahlen. Bei Kontrolle ohne Führerschein unterwegs

    Warendorf (ots) - Am Mittwoch (01.10.2025) um 16 Uhr kontrollierten Polizisten auf der Heessener Straße in Ahlen-Dolberg den Fahrer eines Pkw. Bei der Überprüfung des 31-Jährigen aus Hamm stellten die Beamten fest das er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet. Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an: Polizei Warendorf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren