POL-WAF: Sassenberg. Eine Leichtverletzte bei Verkehrsunfall
Warendorf (ots)
Am Mittwoch (01.10.25) gegen 10.20 Uhr kam es auf der K 51 zwischen Warendorf und Sassenberg-Füchtorf zu einem Verkehrsunfall. Eine 34-jährige Sassenbergerin befuhr mit ihrem Pkw die Kreisstraße Richtung Füchtorf. Ein 74-Jähriger aus Sassenberg bog aus einer untergeordneten Straße in die K 51 in Richtung Füchtor ein. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Rettungskräfte brachten die verletzte Frau in ein Krankenhaus. Ihr Auto wurde durch ein Unternehmen abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf circa 10.000 Euro geschätzt.
