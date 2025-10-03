PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Randalierer leistet Widerstand

Warendorf (ots)

Am Donnerstag (02.10.2025) um 8.30 Uhr meldeten Zeugen eine Person auf der Straße Ostenmauer in Ahlen die auf Fahrzeuge einschlagen würde. Vor Ort trafen Polizisten auf einen 39-Jährigen aus Hamm. Dieser entfernte sich als er die Polizisten sah. Der Auforderung stehen zu bleiben kam er nicht nach. Als die Beamten ihn festhalten wollten schlug er um sich und widersetzte sich den Maßnahmen. Der Mann konnte in Gewahrsam genommen werden. Ein Arzt und das Ordnungsamt der Stadt Ahlen wurden eingebunden, um den Mann anschließend in eine Fachklinik zu bringen. Weiterhin leiteten die Polizisten Ermittlungsverfahren gegen den 39-Jährigen ein.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

