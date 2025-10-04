PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer getöteten und mehreren verletzten Personen

Wolgast (ots)

Am 04.10.2025 kam es um 10:17 Uhr auf der B111 kurz vor Wolgast zu 
einem schweren Verkehrsunfall.
Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der 68-jährige Fahrer eines Pkw
Skoda die B111 in Richtung Wolgast. Zwischen den Abfahrten nach 
Hohendorf und Groß Ernsthof geriet dieser aus bisher ungeklärter 
Ursache in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er zuerst seitlich mit 
einem Wohnmobil Fiat eines 73-jährigen Mannes, dann mit einem Pkw 
Seat einer 44-jährigen Fahrzeugführerin und mit einem Pkw VW eines 
50-jährigen Fahrers. Zum Stillstand kam das unfallverursachende 
Fahrzeug erst durch einen Frontalzusammenstoß mit dem Pkw Seat einer 
45-jährigen Frau, die noch an der Unfallstelle verstarb. Ihre, 
ebenfalls im Fahrzeug befindlichen, Kinder im Alter von 16, 14 und 12
Jahren wurde teilweise schwerverletzt in umliegenden Krankenhäusern 
versorgt.
Der Unfallverursacher war nicht mehr ansprechbar und wurde ebenfalls 
mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht.
Alle Beteiligten sind im Besitz der deutschen Staatsbürgerschaft.
Vier der fünf beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und 
mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.
Die Fahrbahn wurde für die Dauer von circa vier Stunden voll 
gesperrt. Ein Sachverständiger der DEKRA wurde auf Weisung der 
Staatsanwaltschaft eingesetzt. Neben der Polizei waren weiterhin fünf
Rtw, ein Ktw, zwei Hubschrauber sowie insgesamt 80 Kameraden der 
Freiwilligen Feuerwehren Wolgast, Hohendorf, Zinnowitz, Ückeritz, 
Karlsburg, Zemitz und Züssow im Einsatz.
Der entstandene Schaden wird auf circa 47.000,- Euro geschätzt.

Im Auftrag

Stephan Grabbert
Sachbearbeiter Einsatzleitstelle (V)
Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

