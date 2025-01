Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Angeblicher Bankmitarbeiter betrügt Frau am Telefon

Erkelenz-Granterath (ots)

Letzte Woche Freitag (3. Januar) erhielt eine Erkelenzerin eine E-Mail, die den Anschein erweckte, dass sie von ihrer Bank sei. Darin wurde sie darüber informiert, dass die Funktion der Foto-TAN abgelaufen sei und sie über einen Link Zugangsdaten eingeben müsse, damit das Onlinebanking weiterhin funktionieren könne. Am Dienstag (7. Januar) erhielt die Frau dann einen Anruf einer unbekannten Person, die sich als Mitarbeiter der Bank ausgab und über Kontounregelmäßigkeiten berichtete. Angeblich seien am 4. Januar unrechtmäßige Überweisungen im Ausland getätigt worden, die nun storniert werden müssten. Die Kundin loggte sich über die Foto-Tan ein und ging davon aus, dass sie jeden einzelnen Auftrag stornieren würde. In Wirklichkeit führte sie aber nun die Aufträge aus und überwies insgesamt einen fünfstelligen Betrag auf verschiedene Konten im In- und Ausland. Als sie bemerkte, dass sie betrogen wurde, erstattete sie eine Anzeige bei der Polizei.

