Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand von zwei Transportern eines Autohauses

Neubrandenburg (ots)

Am 05.10.2025, gegen 01:30 Uhr wurde der Einsatzleitstelle der 
Polizei Neubrandenburg der Brand eines Fahrzeuges gemeldet.
In 17033 Neubrandenburg gerieten aus bisher ungeklärter Ursache zwei 
Transporter in Brand, welche sich auf dem Gelände des Autohauses 
Tannenkrug befanden.
Trotz der, in kürzester Zeit, eingeleiteten Löschmaßnahmen der 
Berufsfeuerwehr Neubrandenburg brannten beide Feuerzeuge komplett 
aus. Es waren 16 Kameraden mit sechs Fahrzeugen und einem RTW im 
Einsatz.
Ein Pkw, welcher in unmittelbarer Nähe stand, wurde durch die 
entstandene Hitzeentwicklung stark in Mitleidenschaft gezogen.
Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen auf Grund des Verdachtes der
Brandstiftung aufgenommen und den Einsatz eines 
Brandursachenermittlers angeregt.
Der Gesamtschaden wird vom Eigentümer, welcher verständigt wurde, auf
circa 62.000 Euro geschätzt.
Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, 
werden gebeten sich telefonisch im Polizeihauptrevier Neubrandenburg 
unter der Telefonnummer 0395 5582 5224, in jeder anderen 
Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter 
www.polizei.mvnet.de zu melden.

Im Auftrag

Stephan Grabbert
Sachbearbeiter Einsatzleitstelle (V)
Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

