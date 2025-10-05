Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand von zwei Transportern eines Autohauses

Neubrandenburg (ots)

Am 05.10.2025, gegen 01:30 Uhr wurde der Einsatzleitstelle der Polizei Neubrandenburg der Brand eines Fahrzeuges gemeldet. In 17033 Neubrandenburg gerieten aus bisher ungeklärter Ursache zwei Transporter in Brand, welche sich auf dem Gelände des Autohauses Tannenkrug befanden. Trotz der, in kürzester Zeit, eingeleiteten Löschmaßnahmen der Berufsfeuerwehr Neubrandenburg brannten beide Feuerzeuge komplett aus. Es waren 16 Kameraden mit sechs Fahrzeugen und einem RTW im Einsatz. Ein Pkw, welcher in unmittelbarer Nähe stand, wurde durch die entstandene Hitzeentwicklung stark in Mitleidenschaft gezogen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen auf Grund des Verdachtes der Brandstiftung aufgenommen und den Einsatz eines Brandursachenermittlers angeregt. Der Gesamtschaden wird vom Eigentümer, welcher verständigt wurde, auf circa 62.000 Euro geschätzt. Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich telefonisch im Polizeihauptrevier Neubrandenburg unter der Telefonnummer 0395 5582 5224, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden. Im Auftrag Stephan Grabbert Sachbearbeiter Einsatzleitstelle (V) Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

