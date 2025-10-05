Polizeipräsidium Neubrandenburg
POL-NB: Polizeieinsatz anlässlich einer Veranstaltung in Neustrelitz
Neustrelitz (ots)
Am heutigen Samstag (04.10.2025) kam es aufgrund einer geplanten deutschlandweiten Veranstaltung einer Rockergruppierung zu einem größeren Polizeieinsatz in Neustrelitz. Diese war keine Versammlung, sondern fand als geschlossene Veranstaltung der Gruppierung statt. Die Einsatzkräfte haben in diesem Zusammenhang den Fokus auf verkehrssichernde Maßnahmen und die Kontrolle der Anreisenden gelegt. Insgesamt konnten circa 640 Personen bei diesen Maßnahmen festgestellt werden. Es waren etwa 150 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte aus der Polizeiinspektion Neubrandenburg, den Kriminalpolizeiinspektionen Neubrandenburg und Anklam, der Bereitschaftspolizei sowie des Landeskriminalamts Mecklenburg-Vorpommern, dem BKA und weiteren Bundesländern im Einsatz. Der Polizeieinsatz verlief störungsfrei. Im Auftrag Caroline Kohl Pressesprecherin Stargarder Straße 6 17033 Neubrandenburg Telefon: 0395 5582-2040/41 E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de
