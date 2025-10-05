PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Polizeieinsatz anlässlich einer Veranstaltung in Neustrelitz

Neustrelitz (ots)

Am heutigen Samstag (04.10.2025) kam es aufgrund einer geplanten 
deutschlandweiten Veranstaltung einer Rockergruppierung zu einem 
größeren Polizeieinsatz in Neustrelitz. Diese war keine Versammlung, 
sondern fand als geschlossene Veranstaltung der Gruppierung statt. 
Die Einsatzkräfte haben in diesem Zusammenhang den Fokus auf 
verkehrssichernde Maßnahmen und die Kontrolle der Anreisenden gelegt.
Insgesamt konnten circa 640 Personen bei diesen Maßnahmen 
festgestellt werden. Es waren etwa 150 Polizeibeamtinnen und 
Polizeibeamte aus der Polizeiinspektion Neubrandenburg, den 
Kriminalpolizeiinspektionen Neubrandenburg und Anklam, der 
Bereitschaftspolizei sowie des Landeskriminalamts 
Mecklenburg-Vorpommern, dem BKA und weiteren Bundesländern im 
Einsatz. Der Polizeieinsatz verlief störungsfrei.

Im Auftrag

Caroline Kohl
Pressesprecherin
Stargarder Straße 6
17033 Neubrandenburg
Telefon: 0395 5582-2040/41
E-Mail:  pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

