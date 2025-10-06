PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Hoher Sachschaden nach Zusammenstoß mit Schwarzwild bei Torgelow (LK V-G)

Torgelow (LK V-G) (ots)

Am Montag den 06.10.2025 gegen 15:50 Uhr befuhr der 56-jährige deutsche Fahrzeugführer eines PKW VW Tiguan die L321 aus Torgelow in Richtung Heinrichsruh, als plötzlich ein Wildschwein die Fahrbahn querte. Es kam zur Kollision zwischen dem VW und dem Tier. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Der VW war nicht mehr fahrbereit und wurde in eigener Zuständigkeit des Fahrzeugführers geborgen. Das Wildschwein erlag vor Ort seinen Verletzungen und wurde durch den zuständigen Jagdausübungsberechtigten übernommen. Personen wurden nicht verletzt.

Im Auftrag

Sebastian Meinhardt
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Dezernat 1, Einsatzleitstelle
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

