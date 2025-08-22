Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbruch, Unfall mit Müllfahrzeug

Reutlingen (ots)

Filderstadt (ES): Unfall mit Müllfahrzeug

Zwei Personen sind bei einem Verkehrsunfall mit einem Müllfahrzeug am Freitagvormittag in Plattenhardt verletzt worden. Ein 30-Jähriger hielt kurz nach 10.30 Uhr in der aufsteigenden Römerstraße mit dem Lkw der Marke Arocs an, damit sein Kollege die Mülltonnen einsammeln und leeren konnte. Ersten Ermittlungen der Esslinger Verkehrspolizei nach, stieg der Fahrer des 32-Tonners ebenfalls aus. Hierbei unterließ er es, den Laster ordnungsgemäß zu sichern, so dass der Lkw rückwärts losrollte. Der 30-Jährige bemerkte dies noch und sprang in das Führerhaus zurück. Er konnte jedoch nicht verhindern, dass der Müllwagen gegen den dahinterstehenden VW eines 50 Jahre alten Mannes stieß. Anschließend wurde der Golf knapp 20 Meter nach unten bis zur Einmündung Uhlbergstraße geschoben, wo beide Fahrzeuge zum Stehen kamen. Beim Zurückrollen kollidierte der Lkw noch mit einem Mercedes-Benz AMG einer 75-Jährigen, die nicht mehr ausweichen konnte. Der Golffahrer und seine 15 Jahre alte Beifahrerin zogen sich ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen zu. Sie wurden mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der VW musste abgeschleppt werden. Zur Unterstützung war die Feuerwehr ebenfalls an die Unfallstelle ausgerückt. Über die Schadenshöhe liegen noch keine konkreten Angaben vor. Sie dürfte bei mehreren zehntausend Euro liegen. (ms)

Rottenburg (TÜ): Trinkgeldkasse gestohlen

Auf Bargeld hatte es ein Unbekannter abgesehen, der in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in einen Getränkemarkt in der Pfeiferstraße eingebrochen ist. Zwischen 19 Uhr und 8.30 Uhr verschaffte sich der Einbrecher über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten, die er in der Folge durchsuchte. Da dort aber nichts von Wert aufbewahrt wird, griff er sich derzeitigen Erkenntnissen zufolge die Trinkgeldkasse. Mit einem geringen Bargeldbetrag machte er sich anschließend unerkannt aus dem Staub. Das Polizeirevier Rottenburg hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell