Feuerwehrabsperrung durchfahren - 34-Jähriger leicht verletzt

Flieden. Am Montagmittag (06.10.) drohte ein größerer Ast auf die Fahrbahn der L 3372 zu stürzen. Aufgrund dessen war die Feuerwehr Flieden vor Ort im Einsatz und sperrte die Strecke zwischen Adenmühle und Kautz. Nach derzeitigen Erkenntnissen näherte sich gegen 14.40 Uhr ein 64-jähriger Pkw-Fahrer der Absperrung. Statt diese zu umfahren, erkannte der Mann aus Gersfeld eine Lücke zwischen den Absperrpylonen und fuhr zwischen diesen durch. Ein dort stehender 47-jähriger Feuerwehrmann aus Flieden konnte dem Fahrzeug glücklicherweise noch rechtzeitig ausweichen.

Der 64-Jährige fuhr unvermittelt weiter und musste schließlich an der nächsten Absperrung (Höhe Adenmühle) anhalten. Da er hier zunächst nicht weiterkam, beschimpfte er die dort befindlichen Einsatzkräfte der Feuerwehr. Der Mann ließ sich von seinem Vorhaben nicht abbringen und beschleunigte sein Fahrzeug erneut. Ein 34-jähriger Mitarbeiter der Gemeinde Flieden, der sich ebenfalls aufgrund der Astarbeiten vor Ort befand, versuchte sich noch durch einen Sprung zur Seite zu retten, wurde jedoch von dem Auto touchiert. Er wurde leicht verletzt und kam zur weiteren medizinischen Abklärung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Der 64-Jährige entfernte sich daraufhin von der Unfallstelle. Er konnte kurze Zeit später von der alarmierten Polizei ermittelt werden und muss sich nun wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und gleichstehende Personen, der gefährlichen Körperverletzung sowie des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Fulda wurde der Führerschein des Mannes beschlagnahmt.

Brand von Garage

Fulda. In der Brückenauer Straße kam es am Dienstag (07.10.) zum Brand einer Garage. Dies wurde der Rettungsleitstelle gegen 6.20 Uhr von einem Anwohner mitgeteilt. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, brannte es im Bereich des rechten von zwei Garagentoren. Außerdem brannten mehrere Gegenstände rechtsseitig des Gebäudes. Hier hatte das Feuer bereits auf die Garagenwand übergegriffen. Der Feuerwehr Fulda gelang es die Flammen zeitnah zu löschen und somit ein weiteres Ausbreiten zu verhindern. Insgesamt entstand rund 5.000 Euro Sachschaden - verletzt wurde nach derzeitigen Erkenntnissen niemand. Wie es zum Brand kommen konnte, ist derzeit noch unklar und Bestandteil der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Auto beschädigt

Fulda. In der Schulstraße beschädigten Unbekannte am Montag (06.10.), zwischen 15 Uhr und 17.30 Uhr, den Heckscheibenwischer eines blauen Audi A6. Es entstand rund 30 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Trickdiebstahl

Fulda. Am Montagmorgen (06.10.) wurde eine 86-jährige Frau in der Schlossstraße Opfer eines dreisten Trickdiebes. Der Unbekannte bat die Frau, gegen 9.50 Uhr, ihm 20 Euro zu wechseln. Als diese dazu ihre Geldbörse öffnete, entwendete der Trickdieb unbemerkt eine Debitkarte. Die Frau bemerkte den Diebstahl erst später - da war es bereits zu Abbuchungen von ihrem Konto gekommen.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang:

- Seien Sie misstrauisch, wenn Sie von unbekannten Personen angesprochen und um das Wechseln von Geld oder ähnliche Gefälligkeiten gebeten werden. - Achten Sie darauf, dass sich niemand beim Bezahlen oder Geldabheben Ihre Eingaben an der Tastatur ansehen kann. - Kontrollieren Sie regelmäßig Ihre Kontobewegungen, um unberechtigte Abbuchungen frühzeitig zu erkennen. - Bewahren Sie die Geheimzahl (PIN) niemals zusammen mit der Zahlungskarte auf und notieren Sie diese nicht im Portemonnaie oder auf der Karte. - Sperren Sie gestohlene oder verloren gegangene Zahlungskarten sofort über den Sperr-Notruf. - Erstatten Sie umgehend Anzeige bei der Polizei, wenn Sie Opfer eines Diebstahls oder Betrugs geworden sind.

