Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Scheune

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Einbruch in Scheune

Ludwigsau. Am Dienstagnachmittag (07.10.), gegen 16.45 Uhr, brachen mehrere unbekannte Männer in eine Scheune in der Biedebacher Straße in Tann ein. Von dort entwendeten sie unter anderem ein E-Bike, ein Fahrrad sowie eine Kettensäge im Wert von mehreren tausend Euro. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Julissa Sauermann

