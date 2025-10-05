Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Baustellengerüst drohte umzustürzen

Aurich-Haxtum (ots)

Kräftige Windböen haben am Samstagnachmittag ein Baugerüst in der Wilhelmine-Siefkes-Straße in Schieflage gebracht. Anwohner befürchteten, dass es in Gänze umstürzen könnte, weshalb sie einen Notruf absetzten. Durch die Wittmunder Regionalleitstelle sind daraufhin die Feuerwehr Haxtum und die Drehleiter der Feuerwehr Aurich alarmiert worden. Die Einsatzkräfte setzten vor Ort kurzerhand einige Spanngurte ein, um das Gerüst sichern und ein weiteres Umkippen unterbinden zu können. Zudem wurde die Baustelle weiträumig mit Absperrband gesichert. Nach gut einer halben Stunde war die Gefahrensituation beseitigt, die Drehleiter brauchte nicht mehr eingesetzt werden.

