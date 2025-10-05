PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Verdächtige Ausdunstung im Freien

Aurich-Kirchdorf (ots)

Auftretender Brandgeruch in der Umgebung eines Kindergartens hat am Freitagnachmittag für einen Einsatz der Feuerwehr Haxtum gesorgt. Mit zwei Löschfahrzeugen rückten die Kräfte infolge der Alarmierung in die Kirchdorfer Straße aus und erkundeten zunächst die nähere Umgebung des Gebäudes. Unterstützt wurden die Feuerwehrleute hierbei von einer Streifenwagenbesatzung der Polizei. Kurz darauf offenbarte sich eine auf einem Grundstück in der Nachbarschaft betriebene Feuertonne als Ursache der Geruchsentwicklung. Das darin verbrannte Holz hatte zudem für eine nicht unerhebliche Rauchentwicklung gesorgt. Der Einsatz konnte daraufhin beendet werden.

Auskunft erfolgte durch/Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Aurich
Sönke Geiken
Stadtfeuerwehr-Pressesprecher
Telefon: 0176 70268947
E-Mail: presse@feuerwehr-aurich.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell

